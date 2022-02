GasTerra verhandelde meer gas tegen ‘aanzienlijk’ hogere prijs

Gashandelaar GasTerra heeft in 2021 meer gas verhandeld tegen een “aanzienlijk hogere waarde”. De onderneming spreekt in een toelichting op de jaarcijfers van uitzonderlijke marktontwikkelingen waarbij de afbouw van de winning in Groningen in combinatie met de impact van corona voor “heftige prijsbewegingen” hebben gezorgd. Zowel de omzet als de inkoopkosten verdubbelden ruimschoots. Qua volume was er sprake van een stijging van 41,6 naar 44,2 miljard kubieke meter.

De omzet steeg door de hoge prijzen naar ruim 13 miljard euro, maar daar staat tegenover dat de inkoopkosten minstens net zo hard zijn gestegen. Het bedrijf wijst erop dat er na de zomer sprake was van een “nieuwe realiteit, met een ongekend hoog prijsniveau”. Daar had de hele energiesector last van. Ook voor GasTerra namen de prijs-, krediet- en liquiditeitsrisico’s toe.

Het gas dat uit het Groninger veld werd gehaald daalde, met onder andere de inzet van GasTerra, van 8,6 miljard naar 7,8 miljard kubieke meter. Verder heeft de gashandelaar er naar eigen zeggen mede voor gezorgd dat voorraden voor laagcalorisch gas tijdig en voldoende gevuld zijn. De komende tijd blijft het volgens het bedrijf spannend hoe de gasmarkt zich ontwikkelt.

Europa worstelt al langer met een energiecrisis. Dit komt omdat Rusland vorig jaar de toevoer van gas meer aan banden legde, net toen de door de coronapandemie getroffen economieën weer opengingen en de vraag naar energie sterk toenam. Daardoor werd het voor energiebedrijven ineens een stuk duurder om gas en stroom in te kopen. In Nederland zijn ook al diverse kleine energiebedrijven omgevallen door de gestegen prijzen en consumenten worden geconfronteerd met fors hogere energierekeningen.