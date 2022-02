Just Eat Takeaway levert ook niet in AEX-index

Het aandeel Just Eat Takeaway was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. De onderneming maakte eerder op de dag bekend in ieder geval in Nederland geen maaltijden te zullen bezorgen vanwege de storm Eunice. Dat lijkt niet de hoofdreden te zijn dat het aandeel aan waarde inleverde, maar het zal niet aan het sentiment hebben bijgedragen. Al kort na opening was er sprake van een correctie. Just Eat Takeway sloot uiteindelijk met een verlies van 7 procent.

Tegenover het verlies van Just Eat Takeaway stond een winst van BE Semiconductor (plus 3,5 procent) na een handelsupdate. De chiptoeleverancier wist de omzet en winst flink op te voeren in het laatste kwartaal van 2021. De resultaten van het bedrijf werden gestuwd door een sterke vraag vanuit de autobranche en de computersector.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een verlies van 0,8 procent op 751,27 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 1047,04 punten, ondanks de koerssprong van bodemonderzoeker Fugro van bijna 18 procent. Dat bedrijf behaalde in het vierde kwartaal flink meer omzet, mede dankzij meer werkzaamheden voor offshore windmolenparken. Maar ook met bodemonderzoek voor infra- en waterprojecten werd meer omzet geboekt. De onderneming verwacht voor dit jaar een verdere groei van de omzet en winstmarge.

Post-en pakketbedrijf PostNL sloot met een winst van 1,3 procent. Ook postbodes en pakketbezorgers kunnen hun werkzaamheden vanwege de storm niet zoals normaal uitvoeren. PostNL waarschuwde ook al voor vertragingen in de bezorging.

Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,5 procent. De stemming op de aandelenmarkten werd opnieuw bepaald door de ontwikkelingen rond Oekraïne. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov elkaar volgende week zullen ontmoeten zorgde korte tijd voor enige opluchting, maar het optimisme verdween ook weer snel.

Bij de kleinere bedrijven verloor Heijmans 3,4 procent. De bouwer boekte afgelopen jaar een vrijwel gelijke omzet als in 2020. Onder de streep hield het bedrijf meer over. Door de hogere prijs van verkochte nieuwbouwwoningen konden de hogere prijzen voor bouwmaterialen ruimschoots worden gecompenseerd. Detacheerder Brunel, die ook met cijfers kwam, klom 7,3 procent.

De euro was 1,1332 dollar waard tegen 1,1369 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 92,04 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 93,53 dollar per vat.