Wall Street opent sessie lichtrood, aandacht blijft op Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen aan de nieuwe sessie begonnen na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven op hun hoede vanwege de geopolitieke spanningen rond Oekraïne. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov elkaar volgende week zullen ontmoeten zorgt voor enige opluchting. Voorwaarde voor de ontmoeting is dat Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvalt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 34.211 punten. De hoofdindex verloor donderdag ruim 600 punten en leed daarmee het grootste dagverlies sinds eind november. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4374 punten. De Nasdaq daalde 0,3 procent tot 13.678 punten. De techgraadmeter raakte een dag eerder bijna 3 procent kwijt.

DraftKings ging 14 procent onderuit. Het bedrijf dat actief is op het gebied van sportweddenschappen had in het afgelopen kwartaal minder maandelijkse gebruikers dan analisten hadden verwacht. Ook voorziet het bedrijf voor het boekjaar 2022 een groter negatief resultaat dan waar de markt tot nu toe op rekende.

Intel zakte bijna 4 procent. De chipmaker verwacht dat zijn omzet dit jaar met bijna 2 procent zal stijgen. In de daaropvolgende jaren moet de verkoop sneller toenemen, zo liet het bedrijf tijdens een aandeelhoudersbijeenkomst in San Francisco weten. Intel heeft tot nu toe moeite gehad om te profiteren van de grote vraag naar chips. Die behoefte is aangewakkerd door het thuiswerken tijdens de coronapandemie en de stijgende populariteit van slimme apparaten.

Deere verloor 1,5 procent ondanks dat de fabrikant van tractoren en landbouwmachines de omzetverwachting voor het hele boekjaar verhoogde. Dat gebeurde na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Dropbox steeg bijna 2 procent. Het cloudopslagbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook kondigde het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Roku verloor op zijn beurt bijna een kwart van zijn waarde na tegenvallende resultaten en verwachtingen van de videostreamingdienst.

De euro was 1,1348 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,5 procent tot 89,43 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent minder op 90,95 dollar per vat.