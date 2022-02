Amerikaanse beurstoezichthouder ontkent beschuldigingen van Musk

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC ontkent dat Tesla-topman Elon Musk doelwit is van een eindeloze en aanhoudende reeks onderzoeken. Dat laatste beweerde een advocaat van Musk eerder deze week, maar volgens de SEC staan er in de beschuldigingen zaken die niet kloppen. “Dat is gewoon niet waar”, zegt een advocaat van de waakhond bijvoorbeeld over een bewering van het kamp van Musk dat de SEC om een bepaalde kwestie diverse dagvaardingen heeft uitgevaardigd.

Het gaat om een voortslepende zaak die begon met tweets van Musk in 2018. Destijds ontstond een groot schandaal omdat de bekende ondernemer via Twitter had beweerd dat hij overwoog om fabrikant van elektrische auto’s Tesla van de beurs te halen en dat de financiering daarvoor rond was. Dat bleek niet waar, maar de tweets zorgden wel voor een sterke stijging van het aandeel van Tesla. Musk trof erna een schikking met de toezichthouder. Hij beloofde al zijn tweets die de beurskoers van Tesla kunnen be├»nvloeden vooraf door juristen te laten controleren.

Musk en Tesla hadden gedacht dat het schikken van deze zaak ervoor zou zorgen dat de SEC het bedrijf en de topman met rust zou laten, maar dat bleek volgens een brief van de advocaat van Musk niet het geval. De waakhond zou Musk ten onrechte zijn gaan aanvallen en hem beperken in zijn recht op vrijheid van meningsuiting. De verdediging van Musk denkt dat SEC de pijlen op Musk heeft gericht omdat hij een uitgesproken criticus is van de Amerikaanse overheid. Tesla beschuldigt de toezichthouder ook van het niet uitbetalen van gelden uit schikkingen in 2018. Dit zou gaan om tientallen miljoenen dollars.