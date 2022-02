Groot deel windmolens werd stilgezet vanwege storm Eunice

Storm Eunice die onder andere Nederland vrijdag teisterde heeft niet gezorgd voor een record aan energieopbrengst uit windturbines. Uit veiligheidsoverwegingen werd 80 tot 90 procent van het windvermogen afgeschakeld. Dat betekende concreet dat windmolens tijdens de storm urenlang niet draaiden. Dat valt op te maken uit de data van Energieopwek.nl dat de productie van groene energie bijhoudt. Storm Dudley die woensdag huishield zorgde wel bijna voor een record aan windenergie.

Lector Energietransitie Hanzehogeschool/Entrance Martien Visser, naar eigen zeggen geestelijk vader van de modellen van Energieopwek.nl, legt uit dat veel windmolens tot wel 12.00 uur stil hebben gestaan. Hij baseert zich in zijn uitleg ook op de cijfers van het Europese samenwerkingsverband ENTSO-E. Die vereniging van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit houdt in Nederland alleen het deel van de opbrengsten van windmolens bij waar TenneT als netbeheerder bij betrokken is. Dat zijn alle windmolens op zee, maar slechts een kwart van de windmolens op land. Visser legt uit dat de molens die zijn aangesloten bij TenneT op land, doorgaans de grotere en modernere turbines zijn.

Volgens Visser is 80 procent van het windvermogen op zee afgeschakeld geweest. Op land gaat het om 90 procent van de windmolens. De opwekking van energie bereikte rond 12.00 uur in de middag zijn hoogtepunt. Daarna werd het steeds iets minder. Toen de storm tegen 15.00 uur hard aantrok, werden in rap tempo meer windmolens uitgezet, vooral op land.

Om tot recordopbrengsten aan windenergie te komen, is er volgens Visser langdurig harde wind nodig in het hele land. Bij windkracht 5 kunnen veel windmolens al maximaal produceren. Het is ook wel mogelijk om windmolens te maken die bestand zijn tegen stormwinden. Probleem is alleen dat de opbrengsten van dergelijke molens op dagen dat het minder waait tegenvallen. Juist bij een zacht briesje is het volgens Visser ook noodzaak dat de molens energie opwekken.

Energieopwek.nl ontstond tijdens het Energieakkoord van 2013. Het doel van dat akkoord was 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023. Energieopwek.nl laat actueel zien hoeveel er wordt opgewekt.