Ondernemingsraad KLM stapt naar Franse rechter

De ondernemingsraad van KLM stapt naar de Franse rechter om een conflict over een commissarisplek in het bestuur van Air France-KLM. Dit bevestigt or-voorzitter Dario Fucci na berichtgeving van De Telegraaf.

Het gaat om een rechtszaak tegen het Europese medezeggenschapsorgaan van Air France-KLM. Maar inhoudelijk kan Fucci er niet meer over zeggen. “We zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet”, is alles dat hij kwijt wil.

Het conflict draait om het gebruik binnen het luchtvaartconcern dat de Nederlandse personeelsvertegenwoordiging via de Europese or ook een commissaris mocht aandragen die zitting neemt in het concernbestuur. Afgelopen jaren kreeg de or van KLM zo telkens een stem aan tafel in Parijs, maar bij de laatste verkiezing was dit opeens niet het geval. Daar willen de Nederlanders het niet bij laten zitten, vandaar dat de kwestie aan de rechter wordt voorgelegd. De zaak dient naar verwachting in mei.

Er is al jaren sprake van wrijving binnen de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie over de machtsverhoudingen tussen Parijs en Amstelveen, waar het hoofdkantoor van KLM zit. Wat deze zaak extra complex maakt is dat de bewuste commissarisplek wel naar een KLM’er is gegaan, namelijk naar Terence Tilgenkamp. Die was eerder or-voorzitter van KLM maar zou later zijn afgezet door zijn eigen raad. Een ingewijde vertelt dat Tilgenkamp op eigen houtje opereerde en dat zijn kandidatuur voor de zetel in Parijs niet was afgestemd met de or van KLM.