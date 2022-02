Guardian: bankroet dreigt voor Londens openbaarvervoerbedrijf

Het Londense openbaarvervoerbedrijf Transport for London (TfL) dreigt failliet te gaan, meldt de Britse krant The Guardian. TfL, dat onder meer de metro’s in de Britse hoofdstad uitbaat, heeft nog altijd te lijden van minder reizigers dan voor corona. Zo werken er meer mensen thuis en laten ook toeristen Londen nog grotendeels links liggen.

Tijdens de coronacrisis kreeg TfL enkele keren steun vanuit de overheid die voor de korte termijn geld in het bedrijf stak. De laatste steunperiode liep vrijdag echter af. Sindsdien zijn er onderhandelingen over verlenging van de steun van de Britse regering waarbij ook de Londense burgemeester Sadiq Khan betrokken is. Die liepen op niets uit.

Een faillissement zou al binnen enkele dagen werkelijkheid kunnen worden. Zonder aanwijzingen dat de overheid het openbaarvervoerbedrijf steunt kan TfL volgens een woordvoerder niet aan zijn wettelijke verplichting van een sluitende begroting voldoen.