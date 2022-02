AEX zakt in het rood door onzekerheid top Biden en Poetin

De Amsterdamse AEX-index zakte maandag toch weer in het rood na de verliesbeurt van vrijdag. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende spanningen rond Oekraïne. Berichten over een mogelijke topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin leidden aanvankelijk tot enige opluchting, maar volgens Moskou is het nog te vroeg voor een dergelijke bijeenkomst.

Wel is er volgens het Kremlin overeenstemming dat de dialoog moet worden voortgezet op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken. Eerder werd al aangekondigd dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov elkaar deze week ontmoeten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent lager op 734,68 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 1033,52 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen bleef vlak. Wall Street blijft maandag dicht vanwege een nationale feestdag.

Prosus (min 5 procent) behoorde tot de sterkste dalers in de AEX, na een koersval van ruim 5 procent van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Ook de chipbedrijven vielen uit de gratie. Besi raakte 6,7 procent kwijt. Branchegenoten ASMI en ASML verloren rond 3 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en platenlabel Universal Music Group waren de enige stijgers, met winsten van 0,4 procent.

In de MidKap zette Fugro (plus 3,8 procent) de opmars voort. De bodemonderzoeker werd vrijdag al bijna 18 procent meer waard dankzij sterke resultaten. Air France-KLM won ruim 1 procent. Volgens de Franse krant Les Echos zou de luchtvaartmaatschappij goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders voor een verhoging van het kapitaal om de coronasteun van de overheden terug te betalen. Laadpalenfabrikant Alfen, die vorige week nog flink hoger werd gezet na goed ontvangen resultaten, zakte 5 procent.

In Zürich zakte Credit Suisse 1,9 procent. Volgens diverse media zouden gelekte data van de Zwitserse bank de rekeningen hebben blootgelegd van klanten die betrokken zijn geweest bij marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden. De bank liet in een reactie weten de beschuldigingen ten stelligste tegen te spreken.

De euro was 1,1360 dollar waard tegen 1,1332 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 91,03 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 93,40 dollar per vat.