Arcadis koopt bedrijf dat software voor waterbeheer maakt

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis neemt het Nederlandse softwarebedrijf Water Platform Company over. Arcadis koopt een belang van 70 procent in dat bedrijf dat software maakt voor waterbeheer. Met het HydroNET-platform kunnen watermanagers de gevolgen van extreem weer voorspellen en beter beslissen hoe gebieden moeten worden ingericht zodat extra water veilig kan worden afgevoerd.

Arcadis maakte niet bekend hoeveel het bedrijf betaalt voor het meerderheidsbelang. De overige 30 procent van Water Platform Company blijft in handen van de oprichters. Zij blijven hun bedrijf, dat actief is in Nederland en diverse andere landen zoals Zuid-Afrika, ook gewoon leiden. Arcadis gaat de HydroNET-software in andere landen verkopen. Dat gaat het ingenieurs- en adviesbureau als eerste doen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar daar komen op den duur meer landen bij.

Naar eigen zeggen is de overname een grote stap voor Arcadis op het gebied van digitale diensten met betrekking tot waterbeheer. Dat vakgebied wordt sowieso al steeds belangrijker voor Arcadis vanwege de stijgende zeespiegel en veranderende weerpatronen als gevolg van de opwarming van de aarde. Zo valt in sommige gebieden veel meer regen, maar is elders juist veel meer sprake van droogte.