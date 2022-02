Beurzen hopen op topontmoeting Biden en Poetin, Wall Street dicht

De beurshandel op het Amsterdamse Damrak blijft ook maandag in de greep van de ontwikkelingen rond Oekraïne. Het nieuws dat de Verenigde Staten en Rusland “in principe” hebben ingestemd met een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin, lijkt daarbij voor enige opluchting te zorgen bij beleggers. De Europese markten moeten het verder stellen zonder richting van Wall Street, waar de beurzen gesloten blijven vanwege een nationale feestdag.

De top tussen Biden en Poetin is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met de Russische president. De ontmoeting moet de steeds verder oplopende spanning doen afnemen. De Franse regering en het Witte Huis benadrukken dat de top, waarvoor nog geen datum is gekozen, alleen door kan gaan als Rusland in de periode daarvoor Oekraïne niet is binnengevallen.

De AEX-index op Beursplein koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen na de verliesbeurt op vrijdag. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min.

Op het Damrak blijft Fugro in de belangstelling staan. De bodemonderzoeker werd vrijdag bijna 18 procent meer waard dankzij sterke resultaten en optimistische verwachtingen voor dit jaar.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis maakte bekend het Nederlandse softwarebedrijf Water Platform Company over te nemen. Arcadis koopt een belang van 70 procent in dat bedrijf dat software maakt voor waterbeheer.

Vastgoedinvesteerder Retail Estates liet weten dat de winst per aandeel in het afgelopen kwartaal is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf bevestigt verder de dividendverwachting en spreekt van een belangrijke waardestijging van de vastgoedportefeuille in Nederland.

Beter Bed kondigde aan voor al zijn Nederlandse locaties over te stappen op groene elektriciteit. Het betreft het hoofdkantoor, de distributiecentra en meer dan honderd winkels. De beddenverkoper streeft ernaar om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.

De euro was 1,1371 dollar waard tegen 1,1332 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom een fractie tot 91,10 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 93,35 dollar per vat.