Beurzen veren op door hoop top Biden en Poetin over Oekraïne

De meeste Europese beurzen veerden maandag weer wat op na de verliesbeurt van vrijdag. De beurshandel bleef in de greep van de ontwikkelingen rond Oekraïne. Het nieuws dat de Verenigde Staten en Rusland “in principe” hebben ingestemd met een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin, lijkt daarbij voor enige opluchting te zorgen bij beleggers.

De top tussen Biden en Poetin is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met de Russische president. De Franse regering en het Witte Huis benadrukken dat de top, waarvoor nog geen datum is gekozen, alleen doorgang zal kunnen vinden als Rusland in de periode daarvoor Oekraïne niet is binnengevallen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 744,56 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1048,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,9 procent. Wall Street blijft maandag dicht vanwege een nationale feestdag.

Zorgtechnologiebedrijf Philips was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 1,6 procent. Prosus sloot de rij met een verlies van 3 procent na een koersdaling van ruim 5 procent van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft.

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van ruim 3 procent. Volgens de Franse krant Les Echos zou de luchtvaartmaatschappij goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders voor een verhoging van het kapitaal om de coronasteun van de overheden terug te betalen.

Arcadis klom 0,5 procent. Het ingenieurs- en adviesbureau koopt een belang van 70 procent in het Nederlandse softwarebedrijf Water Platform Company. Retail Estates won 0,7 procent. De vastgoedinvesteerder heeft de winst per aandeel in het afgelopen kwartaal zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In Zürich won Credit Suisse 0,2 procent. Gelekte data van de Zwitserse bank zouden de rekeningen hebben blootgelegd van klanten die betrokken zouden zijn geweest bij marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden. De bank liet in een reactie weten de beschuldigingen ten stelligste tegen te spreken.

De euro was 1,1379 dollar waard tegen 1,1332 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 90,92 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 93,14 dollar per vat.