Boete van ACM voor Apple om datingapps loopt verder op

Het totaalbedrag van de dwangsom die Apple moet betalen is opgelopen tot 25 miljoen euro, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die had vanwege onredelijke voorwaarden voor datingapps Apple een deadline gesteld, maar tot op heden weigert het techbedrijf met nieuwe voorstellen te komen waarmee Apple wel aan de eisen van de toezichthouder voldoet.

De ACM laat weten de houding van Apple te betreuren, “zeker omdat de eisen van de ACM een eerste rechterlijke toets hebben doorstaan”. “Hun ‘oplossingen’ blijven te veel drempels opwerpen voor datingapp-aanbieders die een eigen betaalsysteem willen gebruiken”, zegt de ACM.

Apple wil dat de datingapps een geheel nieuwe app gebruiken als ze een alternatief betaalsysteem willen gebruiken. De ACM eiste vorig jaar dat Apple naast het eigen betalingssysteem ook andere betalingsmethoden toelaat voor datingapps zoals Tinder, Lexa, Bumble en Happn. De daarvoor gestelde deadline was in januari. Apple stelde toen de regels aan te passen en daarmee aan de eisen van de ACM te hebben voldaan, ook al ging het techconcern in beroep tegen de uitspraak.

Volgens de ACM waren de wijzigingen niet voldoende. De toezichthouder legde Apple een boete van 5 miljoen euro per week op dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, met een maximum van 50 miljoen euro. Apple zit momenteel op de helft van dat maximale boetebedrag.

Apple ligt al langer en in meerdere landen onder vuur om zijn beleid rondom de App Store. Daarbij gaat het vooral om de commissie die het bedrijf verlangt van tussen de 15 en 30 procent en de eis dat het betalingssysteem van Apple wordt gebruikt. De uitspraak van de ACM ging alleen over datingapps, omdat die hadden geklaagd.