CBS: ondernemers kregen tot september 31 miljard aan coronasteun

Ondernemers hebben tot september vorig jaar in totaal zo’n 31 miljard euro aan coronasteun gekregen. Het gaat om compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De horeca ontving als sector het grootste bedrag en kreeg bijna een vijfde van het totaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tussen maart 2020 en september 2021 hebben bedrijven in totaal voor bijna 23,6 miljard euro aan loonkosten vergoed gekregen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ook is iets minder dan 7,4 miljard euro aan vaste lasten vergoed vanuit de regelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling, diverse garantiestellingen, leningen en kleine subsidieregelingen zijn niet meegenomen in het totaalbedrag van 31 miljard euro.

Horecabedrijven kregen tot en met september vorig jaar de meeste steun. In totaal kreeg de sector 5,9 miljard euro. Binnen de horeca ontvingen de restaurants veruit de meeste coronasteun, gevolgd door hotel-restaurants en caf├ęs.

Sinds de lockdown van afgelopen december heeft het kabinet de coronasteunregelingen weer opengesteld. Halverwege januari was voor bijna 1,1 miljard euro aan vergoedingen toegekend voor loonkosten over november en december en voor vaste lasten over het vierde kwartaal van 2021.