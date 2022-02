Google-moeder treft schikking in discriminatiezaak oud-medewerker

Google-moeder Alphabet heeft een schikking getroffen met oud-medewerker Chelsey Glasson, die zei dat ze werd gediscrimineerd door het bedrijf nadat ze zwanger was geworden. Het bedrag van de schikking werd niet bekendgemaakt.

Glasson klaagde Google in 2020 aan nadat herhaalde pogingen om zwangerschapsdiscriminatie te melden werden genegeerd, zei ze in oktober. Ze schatte dat haar juridische strijd meer dan 100.000 dollar zou kosten en een zware tol zou eisen op haar geestelijke gezondheid. Glasson zei dat haar ervaring bij Google haar slapeloosheid, paniekaanvallen en hartkloppingen heeft bezorgd.

Haar strijd tegen het bedrijf begon nadat ze naar eigen zeggen een directeur bij het bedrijf kritiek hoorde leveren op een zwangere collega. Ze kwam erachter dat die vrouw ook negatieve feedback kreeg in haar functioneringsgesprek na bekendmaking van de zwangerschap. Glasson diende daarop een klacht in bij personeelszaken, zoals de richtlijnen van Google voorschrijven. Na die klacht begon de directeur met vergeldingsmaatregelen tegen haar. Maar meldingen daarover bij het bedrijf haalden niets uit.

Enkele maanden later werd Glasson zelf zwanger en besloot ze naar een ander team over te stappen om aan de voortdurende pesterijen te ontsnappen. Maar ze ontdekte dat haar nieuwe chef negatieve opmerkingen maakte over haar zwangerschapsgerelateerde gezondheidsproblemen, en haar de managementfunctie ontzegde waarvoor ze was aangenomen.

Het welzijn van werknemers en arbeidsverhoudingen zijn de laatste tijd belangrijker geworden bij grote techbedrijven. Glasson pleitte onder andere voor betere bescherming en middelen voor klokkenluiders, waarbij ze haar eigen zaak als voorbeeld heeft gebruikt van de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd.