KLM mag twee weken niet naar Hongkong vliegen om corona

KLM mag deze en volgende week geen passagiers van Schiphol naar Hongkong vliegen. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van de stadstaat besloten nadat vorige week iemand die met KLM naar Hongkong was gevlogen besmet bleek te zijn met corona. Ook zouden twee KLM-passagiers zich niet aan de verplichtingen hebben gehouden die Hongkong reizigers oplegt.

Het vliegverbod geldt niet voor vrachtvluchten, laat KLM weten in een reactie. De vluchten die voor komende donderdag en donderdag een week later gepland stonden, gaan alleen als vrachtvlucht door. KLM neemt met alle klanten die tickets geboekt hadden voor die vluchten contact op. KLM zegt het passagiersverbod te betreuren.

Het is niet de eerste keer dat Hongkong luchtvaartmaatschappijen verbiedt te vliegen. De voormalige Britse kolonie die nu weer onderdeel is van China kent strenge coronaregels. Desondanks is in Hongkong momenteel sprake van een besmettingsgolf door de omikronvariant van het coronavirus. De Chinese autoriteiten hebben Hongkong opgedragen te zorgen dat ook dat gebied net als het Chinese vasteland teruggaat naar nul coronabesmettingen.