Media zetten duizenden pagina’s aan documenten van Shell online

De provincie Drenthe heeft 54.000 pagina’s aan documenten over Shell vrijgegeven. Het gaat om rapporten, verslagen en correspondentie tussen de provincie en het olie- en gasbedrijf. De informatie is opgevraagd door het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), Follow the Money, RTV Noord en RTV Drenthe. Ze roepen het publiek op om in de grote berg informatie “mee te spitten” naar belangwekkende feiten.

Het zogeheten Shell Papers-team dat het project leidt, richt zich op de relatie tussen Shell en de overheid. “Waar staan de verschillende partijen tegenover elkaar en waar werken ze samen? Welke belangen hebben de overhand en welke delven het onderspit?”, omschrijven de media hun hoofdvragen.

Ook bij diverse ministeries, gemeenten en andere provincies hebben de samenwerkende media alle documenten die te maken hebben met Shell opgevraagd. Ze deden dat met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De gemeente Assen droeg eerder al documenten over en nu volgt dus Drenthe. In die provincie is Shell onder meer actief als mede-eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die wint er aardgas en heeft bijvoorbeeld een grote gasopslag in Norg.