Nederland telt voor het eerst meer dan twee miljoen bedrijven

Sinds vorig jaar is het totaal aantal bedrijven in Nederland flink toegenomen. Op 1 januari 2022 telde ons land voor het eerst meer dan twee miljoen bedrijven. Ondanks de coronacrisis, blijven ondernemers dus mogelijkheden zien. Waar komt die groei vandaan?

Sterkste toename sinds de start van de metingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreerde dat het aantal bedrijven in 2021 groeide met 8,5 procent, oftewel 163.000 bedrijven. Volgens voorlopige cijfers waren er op 1 januari dit jaar 2.082.615 bedrijven in Nederland. Sinds de start van de metingen in 2007 is dat de sterkste toename. Meer dan negentig procent van de groei bestaat uit eenmanszaken. Grotere bedrijven met 250 of meer werknemers zijn toegenomen met 3,5 procent.

Project control

Dat bedrijven blijven groeien, zelfs tijdens de coronacrisis, betekent wel dat de organisatiestructuur goed in elkaar moet blijven zitten. Helemaal bij grotere projecten kan het voor bedrijven een uitdaging zijn om de dagelijkse werkzaamheden gewoon door te laten gaan. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om dit soort werk uit te besteden, ook wel project control genoemd. Projecten kunnen namelijk complex zijn, waarbij een bedrijf te maken krijgt met meerdere partijen, met elk een eigen belang. Wet- en regelgeving heeft ook een grote invloed en er zijn mensen vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende achtergronden betrokken. Door inzet van project control houden bedrijven grip en sturing op projecten en krijgen juist die project ‘eigen’ aspecten de aandacht die ze verdienen.

Minder faillissementen door coronasteun overheid

Een reden voor die sterke groei is dat er minder bedrijven werden opgeheven, maar er ook veel nieuwe ondernemingen werden opgericht. Vorig jaar zijn er heel weinig bedrijven omgevallen, dankzij de massale coronasteun van de overheid. Ook laten rechters in de kerngezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan.

Aantal nieuwe ondernemingen hoger dan ooit

Vorig jaar daalde het aantal opgeheven bedrijven met bijna 50.000, onder de streep was dat nog geen vijf procent van het totale aantal ondernemingen in Nederland. Het CBS laat weten dat nog nooit eerder zo’n klein percentage in een jaar zijn deuren sloot. Daarbij kwam ook nog eens dat het aantal opgerichte ondernemingen hoger dan ooit was.

Meer webshops en restaurants

Het aantal webwinkels is sinds januari 2020 met 63 procent gestegen naar bijna 80.000. Ruim tachtig procent van de webwinkels is een eenmanszaak. Hoewel de horecabranche het zwaar heeft gehad tijdens de coronapandemie en de lockdowns, is het aantal restaurants de afgelopen twee jaar met zeven procent is gestegen.