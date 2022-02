Vakbond roept werkgevers op werkplekken coronaproof te houden

Vakbond CNV roept werkgevers op de werkplek veiliger te maken tegen coronabesmetting. Uit een peiling bij de eigen achterban is volgens de bond naar voren gekomen dat veel mensen vinden dat hun werkplek op dit punt nog te wensen overlaat. Ook merken werknemers dat er nog steeds veel besmettingen op het werk plaatsvinden.

CNV ondervroeg de afgelopen dagen meer dan 1400 leden in vitale beroepen hoe ze tegen zaken als werkdruk en veiligheid aankijken en hoe het staat met de coronabesmettingen in hun bedrijf. Bijna de helft (47 procent) gaf aan op de werkplek niet goed genoeg beschermd te worden tegen de kans op besmetting. “Dit is een hoog percentage”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Uit eerdere enquĂȘtes gaf steeds 20 procent aan dat de werkplek niet veilig was tegen coronabesmetting.”

Een op de drie ondervraagden stelde daarnaast dat de coronaregels volledig zijn losgelaten op de werkplek. En veel mensen gaven aan dat het ziekteverzuim momenteel hoger is dan ooit. Toch wilden weinig CNV-leden terug naar strengere coronaregels. Bijna vier op de vijf ondervraagden zei voorstander te zijn van versoepelingen. Fortuin wijst erop dat ook dit reden is om de werkplek zo veilig mogelijk te houden. “Niemand wil dat de overheid de teugels weer aantrekt als de besmettingen te ontwrichtend werken.”

Sinds vorige week is het thuiswerkadvies van het kabinet om maximaal de helft van de werktijd op het werk door te brengen. “Dat betekent: blijf thuiswerken als het kan, en ga naar kantoor voor maximaal de helft van de werktijd”, verduidelijkte zorgminister Ernst Kuipers later. Daarnaast moet voorkomen worden dat de werkvloer overvol raakt en dienen bedrijven “het welzijn van werkenden” in de gaten te houden. Het kantoor moet ook goed geventileerd worden.