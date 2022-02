Weekopbrengst hernieuwbare energie door stormen nog nooit zo hoog

Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen lag afgelopen week op het hoogste niveau ooit. Circa 48 procent van de energie was afkomstig van duurzame bronnen. Door de harde wind was vooral de opbrengst van windenergie fors meer. Wind was goed voor 35 procent van het totaal. Ook dit was een record. Het gebrek aan zon was weer te merken in de mindere opbrengsten uit zonnepanelen.

Volgens cijfers van Entrance/Energieopwek.nl was vrijdag, toen storm Eunice over het land raasde, de minste dag van de week. Toen was maar 33 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen. Door de storm waren windmolens langere tijd uitgeschakeld, omdat ze anders mogelijk kapot zouden waaien.

De opbrengsten van windmolens op land liggen dit jaar zo’n 60 procent boven het niveau van een jaar eerder. Dat komt deels omdat er meer windmolens zijn, maar vooral omdat het meer waait. De windmolencapaciteit groeide in die periode met 20 procent. Windmolens op zee produceerden 20 procent meer stroom.

Bij zonne-energie is het juist andersom. De capaciteit van de panelen nam met 30 procent toe, maar de opbrengsten maar met 10 procent.