Airbus gaat waterstofaandrijving vliegtuigen testen

Vliegtuigbouwer Airbus gaat een vliegtuig dat wordt aangedreven door waterstof testen. Dat doet de Europese onderneming in samenwerking met de Frans-Amerikaanse motorenfabrikant CFM International, een samenwerking tussen Safran en General Electric en ’s werelds grootste fabrikant van straalmotoren. De kosten voor het project werden niet bekendgemaakt.

De vliegtuigbouwer is van plan een speciaal aangepaste versie van de huidige generatie motoren te monteren aan de achterkant van een A380 superjumbo testtoestel. Airbus leverde zijn laatste A380 in december af. De vliegtuigmaker liet de Europese Unie vorig jaar weten dat de meeste vliegtuigen tot ten minste 2050 op traditionele straalmotoren zullen vliegen.

Evengoed denkt Airbus dat het onderzoek nu een basis zal leggen voor nieuwe technologie die waarschijnlijk een rol zal spelen in de volgende generatie grotere vliegtuigen. Maar ook dat er nieuwe technologie zal komen voor kleine vliegtuigen die zo’n 50 tot 100 mensen vervoeren. Airbus zei eerder dat het een klein “ZEROe” passagiersvliegtuig zal produceren die op waterstof vliegt. Het toestel moet in 2035 in gebruik worden genomen.

In tegenstelling tot Airbus zet de Amerikaanse concurrent Boeing nog niet heel erg in op waterstof. De Amerikanen leggen meer de nadruk op de duurzame vliegtuigbrandstoffen SAF bij de verduurzamingsopgave waar de luchtvaart voor staat.

Om de demonstratiemotor te bouwen, zal CFM een bestaande motor geschikt moeten maken voor de hogere temperaturen en snelheid waarmee waterstof verbrandt. Een alternatief dat wordt overwogen, is het gebruik van waterstof die brandstofcellen aandrijven. Die zetten op hun beurt elektrische motoren in beweging. Airbus onderzoekt zowel brandstofceltechnologie als waterstofverbranding. In 2025 wil het bedrijf ook een definitieve keuze maken voor zijn ZEROe-project.