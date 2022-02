Benzineprijs naar nieuw record door spanningen Oekraïne

De adviesprijs voor benzine staat woensdag op een nieuwe recordstand van 2,193 euro per liter. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt. De olieprijs ging dinsdag stevig omhoog door de spanningen rond Oekraïne. Diesel kost vanaf woensdag 1,87 euro per liter, maar was vorige week al eens iets duurder.

Marktdeskundige Paul van Selms gaf eerder dinsdag al aan dat hij verwachtte dat de benzine meer dan 2,20 euro per liter gaat kosten. Hij denkt dat de brandstof per dag wel een cent duurder kan worden.

Tanken wordt al langer steeds duurder. Dat komt onder meer door de grote vraag naar brandstof die wordt veroorzaakt door het economisch herstel uit de coronacrisis. Daarbij speelt mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor blijven passen om de oliekraan flink extra open te zetten.

De adviesprijs hoeft overigens vrijwel alleen maar langs de snelweg te worden betaald. Langs kleinere wegen geven tankstations de nodige kortingen. Bij diverse goedkope pompen is het daardoor nog mogelijk om voor minder dan 2 euro per liter te tanken.