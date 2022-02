Duitse bondskanselier Scholz schort goedkeuring Nord Stream 2 op

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz schort het goedkeuringsproces voor de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee op vanwege de oplopende spanningen rond Oekraïne.

Scholz gaf aan geen certificering te zullen geven voor de ingebruikname van de pijplijn, die al is afgebouwd maar nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid wacht. Hij heeft het ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven een leveringszekerheidsrapport over de pijplijn in te trekken, waardoor het goedkeuringsproces dus stil komt te vallen.

Scholz waarschuwde dat het stoppen van Nord Stream 2 een “eerste concrete stap” is als het gaat om sancties tegen Rusland na de erkenning door Moskou van twee afvallige regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten. Meer sancties kunnen volgen, aldus de bondskanselier.

Eerder op de dag had de Oekraïense president Volodimir Zelenski al een “onmiddellijk” einde van Nord Stream 2 geëist. Volgens hem moet Rusland gestraft worden. Zelenski riep ook op tot meer harde sancties.

De roep om Nord Stream 2 af te blazen werd al steeds luider in Duitsland. Een minister in de regeringscoalitie zei tegen radiozender Deutschlandfunk dat het project moet worden stopgezet. “Ik heb het project nooit begrepen. Het project is gericht tegen Oekraïne en vergroot onze afhankelijkheid van Russisch gas”, aldus Cem Özdemir, minister van Landbouw en Voeding.

Vanuit de oppositie in Berlijn is er ook steeds grotere weerstand tegen de gaspijplijn. Een woordvoerder van de CDU gaf tegen Deutschlandfunk aan geen toekomst meer te zien voor Nord Stream 2. “Ik eis dat de pijplijn niet in gebruik wordt genomen”, aldus Jürgen Hardt die namens de CDU woordvoering over buitenlandse zaken doet. Volgens hem zijn de acties van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne een “donkere dag in de Europese geschiedenis”.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock had vorige week al gezegd dat als Rusland Oekraïne zou binnenvallen Nord Stream 2 onderdeel zal worden van een pakket sancties tegen Moskou. De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder al dat er een einde zou komen aan Nord Stream 2 bij een Russische inval. De Britse premier Boris Johnson verklaarde dinsdag eveneens dat het project afgeblazen moet worden.