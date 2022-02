Eurocommissaris: groei eurozone onzekerder door Russen

De erkenning door Rusland van de twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijke staten maakt de prognose over de economische groei in de eurozone voor 2022 nog onzekerder, zegt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie). “De schending van het internationaal recht door die erkenning doet de onzekerheid sterk toenemen.”

De Italiaanse oud-premier sprak op een bijeenkomst van de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité, een EU-adviesorgaan, in Brussel. “Onzekerheid blijft ons omringen”, aldus Gentiloni.

De commissie stelde de verwachte groei in de negentien eurolanden begin deze maand naar beneden bij tot 4 procent dit jaar. Drie maanden daarvoor ging het dagelijks EU-bestuur nog uit van 4,3 procent groei in de eurozone. De vertraging werd toegeschreven aan “tegenwind” vanwege nieuwe coronabeperkingen begin dit jaar, hoge energieprijzen en oplopende inflatie, en blijvende problemen in de toeleveringsketens.