Hogere prijzen ‘noodzakelijk’ bij zuivelconcern FrieslandCampina

Sterk gestegen grondstofkosten maken prijsverhogingen noodzakelijk. Dat stelt zuivelconcern FrieslandCampina bij de publicatie van zijn jaarcijfers. De onderneming die ook merken voert als Mona, Chocomel en Fristi moet hogere melkprijzen aan boeren betalen en ziet het omgaan met de hoge inflatie dit jaar als de belangrijkste uitdaging om zijn resultaat op peil te houden.

Afgelopen jaar moest FrieslandCampina het voor zijn omzetgroei al erg hebben van prijsverhogingen. Uiteindelijk ging er met een totaal van 11,5 miljard euro ruim 3 procent meer aan opbrengsten in de boeken dan een jaar eerder. Er was daarbij sprake van herstel op sommige markten, maar tegelijkertijd kampte het bedrijf in Azië met moeilijke omstandigheden op de markt voor kindervoeding door dalende geboortecijfers en toegenomen lokale concurrentie.

Onder de streep bleef er wel meer dan twee keer zoveel winst over als in het eerste coronajaar, namelijk 172 miljoen euro. In 2020 kelderde de winst nog fors als gevolg van de coronacrisis. Ook kampte het bedrijf toen met hoge reorganisatiekosten. Vanwege de pandemie besloot FrieslandCampina in november van dat jaar om zo’n duizend banen te schrappen.

Topman Hein Schumacher geeft in verklaring aan “voorzichtig optimistisch” te zijn over het herstel van de markt voor bedrijven. In combinatie met een licht verbeterde markt voor kindervoeding rekent hij op een omzetstijging van 2 tot 4 procent voor heel 2022. De marges die het zuivelconcern kan maken zouden dan constant kunnen blijven op het niveau van afgelopen jaar.