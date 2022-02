ING kampt met storing bij internetbankieren en app

ING kampt met een onlinestoring. Particuliere en zakelijke klanten hebben daardoor sinds ongeveer 08.00 uur op dinsdag geen toegang tot internetbankieren of de app van de bank. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het probleem.

Een woordvoerder noemt de storing “ontzettend vervelend” en biedt namens de bank excuses aan. “Gespecialiseerde collega’s zoeken naar de oorzaak en zijn keihard bezig de storing op te lossen. Dat heeft onze volle prioriteit.” ING kan nog niet aangeven hoe lang het duurt voordat de storing is opgelost.