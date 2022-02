Jongeren delen inloggegevens streamingaccounts om de prijs

Consumenten die een abonnement hebben op een videostreamingdienst zoals Netflix, Videoland of Disney+ delen hun inloggegevens steeds vaker. Reden daarvoor is de prijs: het combineren van abonnementen kost per maand al snel een paar tientjes. Met name jongeren doen dit, omdat ze minder reguliere televisie kijken, meldt vergelijkingswebsite Pricewise.

In 2020 gaf nog 28 procent aan niet te betalen voor videostreamingdiensten, nu kijkt 34 procent mee op het account van een ander, onderzocht Pricewise samen met onafhankelijk bureau Panel Inzicht. 28 procent van de ongeveer duizend ondervraagden zegt de inloggegevens te delen met een ander.

De prijs is doorslaggevend voor het uitwisselen van inloggegevens, zegt Jeroen Snellen, telecomexpert bij Pricewise. “Kies je voor de drie populairste streamingdiensten het goedkoopste abonnement, dan kost je dat al snel tussen de 20 en 25 euro per maand.” Zo maken sommige consumenten volgens hem ook onderlinge prijsafspraken en stellen ze een automatische overschrijving aan elkaar in om samen van de verschillende diensten gebruik te maken.

Bijna een kwart van de Nederlanders maakt geen gebruik van streamingdiensten, aldus de vergelijkingssite. Daaronder vallen met 42 procent veel babyboomers. Volgens de vergelijkingssite blijven ouderen trouw aan “het originele lineaire tv-kijken”. Ouderen sluiten ook vaker dan jongeren een totaalpakket af waarin zowel internet, televisie als bellen zit. Jongeren willen vaker alleen internet.