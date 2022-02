Meer uren en omzet voor uitzendbranche in januari

De uitzendbranche is in januari gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens uitzendbrancheorganisatie ABU werden er door uitzendkrachten 3 procent meer uren gedraaid. Daarbij steeg de omzet met 11 procent.

Vooral in de technische sector was er meer werk voor uitzendkrachten. Het aantal uren steeg met 4 procent en de omzet nam toe met 8 procent. In de industrie was sprake van 3 procent meer uren. Die zorgden voor 11 procent meer omzet. In de administratieve sector was sprake van een daling van de uren met 2 procent. De omzet nam desondanks met 5 procent toe.

In de laatste periode van 2021, die duurde van 6 december tot en met 2 januari, werd door de ABU nog een daling van het aantal uren gemeten van 1 procent. De omzet viel evenwel 3 procent hoger uit. Nederland kampte in december en januari nog met strengere coronamaatregelen. In februari werden versoepelingen aangekondigd en vanaf vrijdag 25 februari sneuvelen bijna alle coronamaatregelen.