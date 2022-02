Nikkel en andere grondstoffen duurder door zorgen Oekraïne

De prijzen van nikkel en veel andere grondstoffen gaan flink omhoog door de toenemende spanningen rond Oekraïne tussen het Westen en Rusland. Rusland is een belangrijke producent van onder meer nikkel en op de grondstoffenmarkt is er vrees dat bij een escalatie van het conflict de Russische leveringen verstoord kunnen worden. Daardoor gaan ook de olieprijzen omhoog.

De prijs van een ton nikkel steeg op de Londense metalenmarkt naar meer dan 25.000 dollar, wat voor het eerst sinds 2011 is. Nikkel wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van roestvrij staal en oplaadbare batterijen. Rusland is een belangrijke leverancier van nikkel, onder meer met het grote bedrijf Norilsk Nickel.

Ook andere grondstoffen zoals aluminium, goud, zilver, platina en palladium werden duurder. Rusland is ook hier een belangrijke speler. Daarnaast wordt de goudprijs aangejaagd door de onrust op de financiële markten vanwege de spanningen rond Oekraïne. Beleggers zoeken dan beleggingen op die als minder risicovol worden gezien in onrustige tijden, waaronder goud. De goudprijs staat momenteel op het hoogste niveau in ongeveer acht maanden.

De olieprijzen gingen dinsdag ook verder omhoog. Rusland is een van de grootste olieleveranciers ter wereld. Door harde westerse sancties tegen het land kunnen de Russische olieleveringen ontregeld raken, bijvoorbeeld omdat betalingsverkeer lastiger wordt. Ook zou Rusland kunnen besluiten de verkoop van olie en gas aan Europa te verminderen. De prijs van een vat Amerikaanse olie is nu bijna 93 dollar en een vat Brentolie is ruim 96 dollar waard. Kenners denken dat de prijzen nog door kunnen stijgen tot meer dan 100 dollar per vat.