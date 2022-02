Spanningen Oekraïne blijven beurshandel domineren

De aanhoudende spanningen in het oosten van Oekraïne blijven de beurshandel domineren. De Russische president Vladimir Poetin erkende twee separatistische regio’s in Oost-Oekraïne officieel en kondigde aan er een “vredesmissie” heen te sturen. Die beslissing zorgde eerder op de dag al voor beroering op de beursvloeren in Azië. De Verenigde Staten en de Europese Unie zeiden nieuwe sancties tegen Rusland te zullen aankondigen.

De Russische afgevaardigde bij de Verenigde Naties zei tijdens een spoedzitting van de Veiligheidsraad dat zijn land blijft openstaan voor een diplomatieke oplossing voor het Oekraïne-conflict. De beslissing van Poetin de regio’s te erkennen werd door verscheidene permanente en tijdelijke leden van de Veiligheidsraad veroordeeld. De Oekraïense gezant zei dat Rusland met de erkenning van Donetsk en Loehansk als onafhankelijke republieken en het sturen van vredestroepen de Russische, militaire aanwezigheid in het oosten van Oekraïne probeert te legaliseren.

Beleggers trekken vanwege de spanningen mogelijk naar veilig geachte investeringen als goud en obligaties. Ondertussen lopen de olieprijzen hard op. Voor een vat Amerikaanse olie moest voorbeurs 94,76 dollar worden betaald, 4 procent meer dan een dag eerder. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 97,43 dollar. Mogelijk dat aan oliegerelateerde fondsen op de hogere olieprijzen zullen reageren.

In Amsterdam zal de aandacht onder andere uitgaan naar techinvesteerde Prosus. Dat bedrijf houdt een aanzienlijk belang in het Chinese Tencent Holdings. Dat bedrijf ging op zijn beurt op de beurs in Hongkong onderuit na berichten dat China de controle op de techsector in het land verder aanscherpt.

Noten- en zadenhandelaar Acomo kwam met cijfers over 2021. De onderneming wist ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen de winst en de omzet stevig op te voeren. Daarbij werden de resultaten van het bedrijf ook geholpen door een eerdere overname. Daarbij benadrukte Acomo ook dat de prijzen van de voorraden zijn gestegen.

AEX-fonds ASM International (ASMI) opent na de slotbel de boeken. De verwachting is dat het bedrijf dat onder meer systemen maakt voor de bewerking van zogeheten wafers, de platen waar chips op worden geproduceerd, vorig jaar flink heeft geprofiteerd van de grote vraag naar chips.

In Londen gaat de aandacht onder meer uit naar HSBC. De bank zette over 2021 een recordwinst in de boeken geholpen door het herstel uit de crisis en een eerder ingezette reorganisatie.