VS zien Russische vredestroepen in Oost-Oekraïne niet als invasie

De beslissing van de Russische president Vladimir Poetin om zogeheten vredestroepen naar de oostelijke regio’s van Oekraïne te sturen, wordt door de Verenigde Staten niet opgevat als een invasie van Oekraïne.

Een anonieme medewerker van de Biden-regering zei in gesprek met journalisten maandagavond (lokale tijd) dat de VS een diplomatieke oplossing zouden blijven zoeken voor het conflict “tot het moment dat de tanks beginnen te rollen.”

Een getuige van Reuters nam in de nacht van maandag op dinsdag een colonne militaire voertuigen waar in Donetsk, de hoofdstad in een van de twee afgescheiden regio’s. Dat wordt door de VS echter niet als invasie gezien, omdat het niet afwijkt van eerder gedrag dat Rusland al vertoonde. “Dit is niet een verdere invasie omdat het om gebied gaat dat ze al bezet hadden”, zei een van de anonieme regeringsmedewerkers tegen Reuters.

Desondanks houden de VS sterk rekening met de mogelijkheid dat Rusland op elk moment andere delen van Oekraïne kan binnenvallen. Uit voorzorg verhuisden de VS maandagavond daarom tijdelijk ambassadepersoneel uit Oekraïne naar Polen. Zij keren dinsdagochtend (lokale tijd) weer terug naar Oekraïne als er vannacht geen inval plaatsvindt.