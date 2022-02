Bloomberg: Activision stelt introductie nieuwe Call of Duty uit

Gamesontwikkelaar Activision Blizzard gaat de introductie van een nieuwe versie van zijn populaire game Call of Duty, die gepland was voor volgend jaar, uitstellen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het besluit heeft volgens de bronnen niets te maken met de overname van het bedrijf door het Amerikaanse technologieconcern Microsoft.

Activision stelt de introductie uit omdat de nieuwe versie van de game niet aan de verwachtingen zou voldoen, waardoor sommige bestuurders vonden dat ze de nieuwe versie te snel op de markt zouden brengen. Activision werkt wel aan andere projecten om volgend jaar de leemte op te vullen.

Een nieuwe generatie van de Call of Duty-game die dit najaar uitkomt, krijgt extra content. Call of Duty 2022 Modern Warfare 2 is een vervolg van de game uit 2019. Ook komt er volgend jaar een nieuwe, gratis te spelen onlineversie van Call of Duty, aldus de ingewijden. Treyarch, de studio die eigendom is van Activision en die aan de nu vertraagde game werkt, zal ook helpen met de gratis te spelen spel.

“We hebben een spannende reeks premium en gratis te spelen Call of Duty-games voor dit jaar, volgend jaar en daarna”, verklaarde een woordvoerder van Activision in een e-mail. “We kijken ernaar uit om meer details te delen wanneer de tijd rijp is.”

De vertraging zal een groot effect hebben op de videogame-industrie. Sinds 2005 brengt Activision elke herfst een nieuwe versie uit van de lucratieve schietserie. Call of Duty-games staan regelmatig bovenaan de jaarlijkse verkooplijsten. Sinds het begin van de serie in 2003 zijn er meer dan 400 miljoen exemplaren verkocht.

De inzending van vorig jaar, Call of Duty: Vanguard, voldeed echter niet aan de verkoopverwachtingen van Activision. Dat kwam volgens het bedrijf vermoedelijk door het succes van de game van het voorgaande jaar. Een gratis te spelen versie uitgebracht in 2020, Call of Duty: Warzone, blijft een enorm succes en heeft mogelijk spelers weggetrokken van de premium-titels.

Activision blijft zelfstandig opereren, maar Microsoft zou kunnen besluiten om deze plannen te wijzigen na de overname, die afhankelijk van de goedkeuringen van regelgevers naar verwachting in de zomer van 2023 zal worden afgerond. Microsoft, eigenaar van de spelcomputer Xbox, betaalt 69 miljard dollar (ruim 60 miljard euro) voor Activision.