MVO Platform: Europese aanpak misstanden gaat niet ver genoeg

Europa moet met stevigere afspraken komen om onder meer sociale misstanden in de productieketens wereldwijd aan te pakken. Dat zegt MVO Platform in een reactie op de Europese plannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die woensdag werden gepubliceerd. Op verschillende vlakken ligt volgens het netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden de lat te laag om misstanden te kunnen uitbannen. Dat zou de effectiviteit kunnen raken.

De Europese Commissie wil wettelijk vastleggen hoe bedrijven kinderarbeid of milieuschade opsporen en aanpakken. Als eerste zijn bedrijven met meer dan 500 werknemers en een jaaromzet van minstens 150 miljoen euro aan de beurt om een plan op te stellen. Daarbij gaat het ook om maatregelen om aan internationale afspraken over klimaatverandering te kunnen voldoen. Later is het ook aan bedrijven met minimaal 250 werknemers en een jaaromzet van 40 miljoen euro in risicovolle sectoren zoals de mijnbouw of kledingindustrie om aan de nieuwe EU-regels voldoen.

MVO Platform legt uit dat in Nederland slechts 1600 bedrijven zijn met meer dan 500 werknemers. Dat is 0,4 procent van het totaal van 450.000 bedrijven. “Uit eerder onderzoek blijkt dat met deze minimumgrens slechts 5 procent van de bedrijven in de Nederlandse kleding- en textielsector onder de voorgestelde regels zullen vallen”, aldus de organisatie.

De klagers vinden dat het kabinet zich moet inspannen voor een betere EU-richtlijn. Dat zou ook in het coalitieakkoord zijn afgesproken. Volgens de commissie krijgt ook het mkb met de maatregelen te maken omdat grote bedrijven die eis zullen stellen.

Ook voor milieuorganisaties gaan de plannen van Brussel niet ver genoeg om het klimaat te beschermen. Milieudefensie zegt in een reactie dat er heel veel moet veranderen om klimaatveranderingen tegen te gaan. “Deze wet biedt Europa de mogelijkheid om een klimaatplicht vast te leggen, maar dreigt die kans nu te laten lopen. Daarom roepen wij de lidstaten en het Europees Parlement op om de wet aan te scherpen”, aldus Janneke Bazelmans van Milieudefensie.

Friends of the Earth Europe, het internationale netwerk waar Milieudefensie deel van uitmaakt, stelt dat via mazen in de wet bedrijven aan hun verantwoordelijkheid kunnen ontsnappen door ‘contractuele garanties ‘op te tuigen. Ook kunnen bedrijven met het voorstel zoals het er ligt, niet voor de rechter worden gedaagd om hun “valse klimaatpropaganda” te stoppen.