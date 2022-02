Nederlandse ondernemers bezorgd over escalatie conflict Oekraïne

Onder ondernemers in Nederland leven grote zorgen over de dreigende escalatie van het conflict in Oekraïne. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn onder andere bezorgd voor de paar honderd Nederlandse bedrijven die actief zijn in Oekraïne. Maar ook heeft het conflict mogelijk gevolgen voor de aanvoer van goederen of de prijs van energie.

De organisaties stellen dat de Russische president Vladimir Poetin al diverse keren heeft gehint op verdere stappen in de grensregio. De vraag die bij ondernemers leeft is waar het eindigt en wat de gevolgen zullen zijn bij verdere escalatie. In de regio’s waar het nu over gaat, Donetsk en Loehansk, zijn nauwelijks Nederlandse bedrijven actief.

Het door Brussel voorgestelde Europese sanctiepakket kan volgens de organisaties gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de toch al hoge energieprijzen. Ook raakt het mogelijk de import van graan en energieproducten, los van de algehele onzekerheid die het met zich meebrengt. Ook zijn Nederlandse bedrijven bevreesd voor eventuele sancties door Rusland die het handelsverkeer zouden kunnen raken.