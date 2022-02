Ook Scottish Ballet breekt met sponsor BP

De Schotse balletorganisatie Scottish Ballet heeft de sponsordeal die het had met olie- en gasconcern BP beëindigd. Dat gebeurde daags nadat de National Portrait Gallery in Londen de banden met de energiegigant had verbroken. Ook de Royal Shakespeare Company en de National Galleries Scotland in Edinburgh hebben hun banden met BP verbroken.

De organisatie uit Glasgow, een van de vijf toonaangevende balletgezelschappen in het Verenigd Koninkrijk, zei dat de sponsordeal met BP het einde van zijn looptijd heeft bereikt. Maar het gezelschap wil geen nieuwe overeenkomst aangaan omdat een deal met BP niet te vereenzelvigen is met het “groene actieplan” van de balletorganisatie.

Het Scottish Ballet stond tijdens de VN-top over klimaatverandering afgelopen november in Glasgow onder grote druk van milieuactivisten om de samenwerking met BP te beëindigen. Milieugroeperingen roepen Britse culturele instellingen op hun samenwerking met energiebedrijven te beëindigen, omdat die concerns hun activiteiten proberen te “greenwashen”.

Het National Theatre in Londen stopte op zijn beurt eerder de sponsoringovereenkomst met Shell, terwijl het British Museum onder vuur is komen te liggen vanwege de sponsoring door BP van een nieuwe tentoonstelling over Stonehenge. Zoe Lafferty, lid van de actiegroep BP or not BP?, zei dat culturele organisaties “eindelijk de juiste ethische beslissingen nemen”.