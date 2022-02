Opslagruimtes leveren Shurgard meer huur op

Opslagruimteverhuurbedrijf Shurgard heeft vorig jaar meer verdiend dan een jaar eerder. Het in Luxemburg gevestigde bedrijf profiteerde van het economisch herstel, waardoor ook ondernemers weer meer behoefte hadden aan extra ruimte om hun spullen te stallen. Tegelijkertijd breidde het bedrijf verder uit, bijvoorbeeld in Nederland.

De verhuur van opslagruimtes leverde Shurgard vorig jaar 8 procent meer op dan in 2020. Dat kwam deels door door huurverhogingen, die het bedrijf bijvoorbeeld in Nederland doorvoerde. Daarnaast steeg het aantal locaties in Europa met twaalf tot een totaal van 254.

In Nederland waren er onder andere vernieuwde locaties in Gouda en Amsterdam. Ook opende het bedrijf een nieuw complex in Den Haag. Komende jaren breidt het bedrijf, dat ook in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk actief is, verder uit in de Randstad. Tot en met 2024 wil Shurgard jaarlijks 90.000 vierkante meter aan nieuwe opslagruimte toevoegen aan zijn portefeuille.

Onder de streep noteerde het bedrijf een winst van 447,6 miljoen euro, tegenover net geen 290 miljoen euro een jaar eerder. Die forse winststijging is voor een groot deel te danken aan opwaarderingen van vastgoed dat Shurgard bezit. Het operationele resultaat uit de verhuur van opslagboxen steeg met bijna 11 procent tot 188 miljoen euro.