Spanningen Oekraïne krijgen weer vat op aandelenbeurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag na een hogere opening met verliezen gesloten. De spanningen in Oekraïne kregen gedurende de sessie weer vat op de markten. Zeker nadat de Verenigde Staten extra sancties tegen Rusland hadden aangekondigd. Moskou kondigde op zijn beurt aan met een stevige tegenreactie te komen. Het Oekraïense parlement kondigde de noodtoestand af in het land. Vooral techbedrijven gingen in de uitverkoop.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 1,4 procent op 33.131,76 punten, het laagste niveau dit jaar. De S&P 500 zakte 1,8 procent tot 4225,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq dook 2,6 procent omlaag tot 13.037,49 punten.

Autoproducent Ford (min 2 procent) stond bij de zakkers. Topman van het concern Jim Farley ontkende dat het bedrijf plannen heeft om het onderdeel dat elektrische auto’s maakt af te zullen splitsen. Daarover deden de laatste tijd wel geruchten de ronde.

Virgin Galactic won 3,5 procent. Het ruimtetoerismebedrijf van miljardair Richard Branson leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht en verbeterde de kaspositie. Farmaceut Kodiak Sciences kelderde 80 procent na tegenvallende testresultaten van zijn experimenteel oogmedicijn.

Doe-het-zelfconcern Lowe’s hield van een eerdere stevige winst bij het slot nog 0,2 procent over. Het bedrijf deed afgelopen kwartaal goede zaken doordat Amerikanen vanwege de krappe huizenmarkt meer geld uitgaven aan de verbetering en verbouwing van hun woningen. Tupperware zakte 2,7 procent. Het marketingbedrijf, dat vooral bekend is van plastic bakken voor de opslag van voeding, boekte meer omzet dan verwacht. De winst in het afgelopen kwartaal viel echter tegen.

UPS verloor 2,1 procent. De pakketbezorger krijgt geen miljardenschadevergoeding van de Europese Commissie voor het dwarsbomen van de overname van TNT Express. De commissie heeft wel fouten gemaakt, maar het is niet gezegd dat UPS daardoor is geschaad, oordeelt het Europees Hof van Justitie. UPS wilde de Nederlandse pakketvervoerder in 2013 inlijven, maar stuitte op het veto van de commissie. UPS zag daarop van de koop af, waarop concurrent FedEx er uiteindelijk met TNT vandoor ging.

De euro was 1,1305 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 92,04 dollar. Brentolie was nagenoeg gelijk in prijs in vergelijking met een dag eerder op 96,81 dollar per vat.