Vakantietrips naar Rusland gaan door, maar toerist is huiverig

Ondanks de Oekraïnecrisis biedt reisbureau Mevo Reizen nog trips aan naar Rusland. Het bedrijf verkoopt bijvoorbeeld treinreizen met de Transsiberië Express, waar reizigers op kunnen stappen vanaf Moskou. “In principe is er in Rusland zelf niets aan de hand”, aldus het reisbureau uit Deventer. Tiara Tours laat vakanties naar Rusland ook nog doorgaan, maar op korte termijn kunnen reizigers afzeggen als ze zich onprettig voelen bij de situatie.

Mevo Reizen merkt wel dat er weinig vraag is naar reizen naar Rusland. Het bedrijf krijgt “veel” aanvragen voor brochures, maar dat leidt niet tot veel boekingen. Dit kwam eerst door de coronapandemie, maar nu is de Oekraïnecrisis de hoofdreden. Het bedrijf merkt op dat mensen reizen naar Oost-Europa in het algemeen “spannend” vinden momenteel. Zo zouden reizen naar de Baltische staten ook minder in trek zijn.

Tiara Tours houdt contact met mensen die op korte termijn op vakantie gaan, zoals aankomend weekend. Als vakantiegangers nu aangeven dat ze de reis niet fijn vinden, kunnen ze afzeggen en restitutie krijgen. Mensen die nu zouden willen boeken krijgen ook het advies om een paar weken te wachten om te zien hoe de Oekraïnecrisis verloopt. Voor reizigers die bijvoorbeeld in juli naar Rusland gaan, vindt Tiara Tours het nog te vroeg om te oordelen. “En als er geen diplomatieke oplossing komt in het conflict, kunnen we nog besluiten om reizen te schrappen.”

Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat boekingen naar Rusland “aardig te lijden hebben” onder de situatie met Oekraïne, maar dat het aantal sowieso al klein was vanwege de pandemie. Net zoals Tiara Tours zullen verschillende aanbieders ook wachten met nieuwe reizen aanbieden om te zien hoe de Oekraïnecrisis zich verder ontwikkelt, verwacht de ANVR. Verschillende reisbureaus, zoals TUI en Sunair, waren al gestopt met vakanties naar Rusland wegens de coronamaatregelen.

Momenteel heeft het land grotendeels een geel reisadvies. Reizen kan dus, maar vakantiegangers moeten wel rekening houden met risico’s zoals het coronavirus. Voor schiereiland Kamtsjatka geldt een oranje reisadvies. De Noord-Kaukasus en het gebied langs de Oekraïense grens staan op rood.