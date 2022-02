Wall Street krabbelt op na onrust rond Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York krabbelden woensdag weer wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de gespannen situatie rond Oekraïne even aan de kant. Ook lijken de markten niet onder de indruk te zijn van de sancties die het Westen tot nu toe aan Rusland heeft opgelegd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 33.784 punten. De S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4333 punten. De brede index zakte dinsdag 1 procent en kwam daarmee weer in het zogeheten correctiegebied terecht. Dat wil zeggen dat de index met 10 procent is gedaald ten opzichte van het recente hoogtepunt. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,9 procent omhoog tot 13.504 punten na vier verliesbeurten op rij.

Lowe’s dikte 4,3 procent aan. Het doe-het-zelf concern deed afgelopen kwartaal goede zaken doordat Amerikanen vanwege de krappe huizenmarkt meer geld uitgaven aan de verbetering en verbouwing van hun woningen. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het huidige boekjaar.

Tupperware zakte 2,3 procent. Het marketingbedrijf, dat vooral bekend is van plastic bakken voor de opslag van voeding, boekte meer omzet dan verwacht. De winst in het afgelopen kwartaal viel echter tegen.

Virgin Galactic won meer dan 12 procent. Het ruimtetoerismebedrijf van miljardair Richard Branson leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht en verbeterde de kaspositie. Farmaceut Kodiak Sciences kelderde haast 79 procent na tegenvallende testresultaten van zijn experimenteel oogmedicijn.

UPS ging 0,6 procent omhoog. De pakketbezorger krijgt geen miljardenschadevergoeding van de Europese Commissie voor het dwarsbomen van de overname van TNT Express. De commissie heeft wel fouten gemaakt, maar het is niet gezegd dat UPS daardoor is geschaad, oordeelt het Europees Hof van Justitie. UPS wilde de Nederlandse pakketvervoerder in 2013 inlijven, maar stuitte op het veto van de commissie. UPS zag daarop van de koop af, waarop concurrent FedEx er uiteindelijk met TNT vandoor ging.

Stellantis, dat ook een notering heeft op Wall Street, steeg 7,5 procent. Het moederbedrijf van merken als Fiat, Chrysler, Citroën en Peugeot boekte afgelopen jaar flink meer winst. Het concern produceerde door chiptekorten minder auto’s dan gepland, maar compenseerde dat door meer auto’s uit het duurdere segment te verkopen.

De euro was 1,1342 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 91,81 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 96,76 dollar per vat.