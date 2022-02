Aalberts groeide hard ondanks problemen leveringsketen

Industriebedrijf Aalberts is vorig jaar hard gegroeid ondanks aanhoudende problemen met de levering van materialen. Het bedrijf zag de omzet toenemen tot haast 3 miljard euro, een stijging van 16 procent. Dat lukte het bedrijf onder meer door het herstel van markten na de coronacrisis en door de aanhoudende investeringen in de chipmarkt. Voor die sector maakt Aalberts onder meer onderdelen voor de zogeheten cleanrooms, de ultraschone ruimtes waar de chips daadwerkelijk worden geproduceerd.

Niet alleen is er een gebrek aan capaciteit voor het produceren van chips, maar ook willen chipmakers in meer landen uitbreiden om minder kwetsbaar te zijn. Dat leidt tot een grote hoeveelheid orders voor Aalberts en het bedrijf gaat dan ook zelf investeren in meer productieruimte.

Ook bij de takken ecovriendelijke gebouwen en duurzaam transport merkte Aalberts meer vraag, terwijl de divisie industriële niches meer herstel liet zien. Dat alles leidde tot een orderboek dat 52 procent voller zat dan een jaar eerder, waardoor Aalberts ook met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Onder de streep hield Aalberts 337 miljoen euro over. Dat was ruim twee derde meer dan in 2020. Het bedrijf schroeft ook het dividend flink op.