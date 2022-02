Adviesprijs liter benzine komt voor het eerst boven de 2,20 euro

De Nederlandse adviesprijs voor benzine komt voor het eerst boven de 2,20 euro per liter. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt. Vanwege de invasie in Oekraïne zijn de olieprijzen wereldwijd flink opgelopen en de oliesector rekent dat door in de tarieven voor automobilisten.

Voor een liter Euro95 (E10) gaat de gemiddelde adviesprijs in een keer met 1,4 cent omhoog, werd donderdagavond bekend. Met ingang van vrijdag gaat het dan om 2,213 euro. Voor diesel bedraagt de adviesprijs dan 1,890 euro en voor lpg 1,158 euro.

De adviesprijs hoeft overigens vrijwel alleen maar langs de snelweg te worden betaald. Langs kleinere wegen geven tankstations de nodige kortingen. Bij diverse goedkope pompen is het daardoor nog mogelijk om Euro95 voor minder dan 2 euro per liter te tanken.

Tanken wordt al langer steeds duurder. Dat komt onder meer door de grote vraag naar brandstof die wordt veroorzaakt door het economisch herstel uit de coronacrisis. Daarbij speelt mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland er al een tijd voor blijven passen om de oliekraan flink extra open te zetten.

Op de wereldwijde oliemarkt moet er inmiddels meer dan 103 dollar betaald worden voor een vat Brentolie, waarmee die prijs voor het eerst sinds 2014 weer boven de 100 dollar is uitgekomen. Het gaat om de maatstaf voor olie uit bijvoorbeeld de Noordzee en het Midden-Oosten. Amerikaanse olie wordt momenteel voor zo’n 97 dollar per vat verhandeld. Ook de prijzen van onder meer tarwe en granen, aluminium en goud zitten in de lift door alle onrust.