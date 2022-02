AEX-index hard onderuit na Russische invasie in Oekraïne

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is donderdag hard onderuitgegaan. Beleggers schrokken van het nieuws dat Rusland een invasie is begonnen in Oekraïne en vrezen dat er nu harde sancties worden genomen tegen het land. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben al aangekondigd met nieuwe “zware sancties” tegen Rusland te komen.

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is Rusland “een volledige oorlog” begonnen en voert het aanvallen uit op steden in het land. De Amerikaanse president Joe Biden sprak van een voorgekookte oorlog door Rusland, die niet is uitgelokt en ongerechtvaardigd is. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk voor het terugbrengen van oorlog in Europa en zal de EU de toegang van Russische banken tot de Europese markt bevriezen.

De AEX-index raakte in de ochtendhandel 2,7 procent kwijt op 708,27 punten, na een openingsverlies van ruim 3 procent. De hoofdindex dreigde daarmee voor het eerst sinds mei vorig jaar weer onder de 700 punten te zakken. Alle 25 hoofdbedrijven stonden in het rood. De MidKap verloor 2,1 procent tot 1006,34 punten.

De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 3,6 procent in. Ook in Azië gingen de aandelenmarkten hard onderuit. In Moskou, waar de beurshandel enige uren werd opgeschort, kelderde de RTSI-graadmeter ruim 30 procent. Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft verloor 40 procent. De Russische roebel zakte tot het laagste niveau ooit ten opzichte van de dollar.

Beleggers zochten veilige havens op zoals bijvoorbeeld goud. De prijs van het edelmetaal bereikte het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd en werd 1,8 procent duurder op 1945 dollar per troy ounce, of 31,1 gram.

Ook de olieprijzen schoten omhoog. Rusland is een grote olieproducent en handelaren vrezen voor een verstoring van de Russische olieleveringen door mogelijke hardere sancties van het Westen. Brentolie werd 6 procent duurder op 102,68 dollar per vat en kostte voor het eerst sinds 2004 meer dan 100 dollar per vat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,7 procent tot 97,37 dollar. Ook de gasprijs ging hard omhoog aangezien Rusland een belangrijke leverancier is van gas.

Vooral de grote Europese banken zoals kregen rake klappen. In Amsterdam zakte ING bijna 4 procent. Olie- en gasconcern Shell hield het verlies beperkt tot 0,4 procent dankzij de sterk gestegen olieprijzen. Grootste dalers waren fintechbedrijf Adyen en de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi met verliezen tot 4,9 procent.

De euro was 1,1254 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. Risicovolle beleggingen zoals de cryptomunten gingen onderuit. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte 5 procent en ethereum kelderde 8 procent.