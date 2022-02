Brouwer Jupiler en Hertog Jan verkocht meer en duurder bier

Bierbrouwer Anheuser-Busch InBev heeft vorig jaar meer bier verkocht dan in 2020. In het laatste kwart viel de groei, door onder meer nieuwe coronamaatregelen in verschillende Europese landen, wel wat tegen. Het bier en de andere dranken die aan de man werden gebracht waren bovendien wat duurder, want de omzet groeide harder dan het verkochte volume.

Die duurdere biertjes zijn het gevolg van meer vraag naar premium-bieren, een trend die grote concurrent Heineken ook al langer merkt, zoals Leffe en Corona in Europa. In Europa komt inmiddels de helft van de omzet van premium- en superpremium-bieren, schrijft het Belgisch-Braziliaans-Amerikaanse concern in zijn handelsupdate.

De hoeveelheid bier die AB-InBev vorig jaar verkocht lag net geen 10 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet steeg evenwel met 15,6 procent. Aan de grote merken als Budweiser, Stella Artois en Corona werd 22,9 procent meer verdiend. De totale omzet kwam daarmee uit op 54,3 miljard dollar, omgerekend zo’n 48,3 miljard euro.

Daarvan bleef een winst over van 5,7 miljard dollar tegen 5 miljard dollar een jaar eerder. AB InBev verwacht dit jaar ook weer meer bier af te zetten en hogere prijzen te kunnen vragen. Wel is die prognose sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus, geeft het bedrijf aan.