Centrale bank van Oekraïne beperkt opname contant geld

De centrale bank van Oekraïne heeft de opname van contant geld in het land beperkt en de handel op de valutamarkt opgeschort. De stappen zijn onderdeel van de maatregelen die Oekraïense banken moeten nemen nu in het hele land de staat van beleg is afgekondigd.

Het opnemen van contant geld van klantrekeningen wordt beperkt tot 100.000 Oekraïense grivna, omgerekend zo’n 3000 euro per dag, exclusief salarissen en sociale uitkeringen. Ook is het vrijgeven van contant geld van klantenrekeningen in vreemde valuta verboden. De beperkingen gelden niet voor bedrijven en instellingen die zorgen voor de uitvoering van de mobilisatieplannen van de overheid en instellingen die speciale toestemming hebben van de centrale bank.

De banken in het land dienen verder te zorgen voor een ononderbroken werking van hun filialen, tenzij dit het leven en de gezondheid van het publiek in gevaar brengt. Ook moeten ze toegang blijven bieden tot kluisjes. Daarnaast wordt er gegarandeerd dat alle girale betalingen zonder beperkingen verlopen en dat de geldautomaten worden aangevuld.

De centrale bank biedt daarbij onbeperkte ondersteuning in contanten. Ook verstrekt de centrale bank onbeperkte ongedekte herfinancieringsleningen met een looptijd tot een jaar en een optie om de lening met nog een jaar te verlengen, zodat banken voldoende geld in kas hebben.

De maatregelen zijn volgens de centrale bank bedoeld om de betrouwbare en stabiele werking van het financiële stelsel van Oekraïne te waarborgen en de volledige ondersteuning van de activiteiten van de strijdkrachten van Oekraïne te vergemakkelijken.