DPG Media krijgt forse boete van Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft DPG Media een boete opgelegd van 525.000 euro. Het mediabedrijf krijgt de boete omdat klanten die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, daarvoor eerst een identiteitsbewijs moesten uploaden. Dat is volgens de autoriteit in deze situatie niet nodig, waardoor het mediabedrijf om te veel persoonsgegevens vroeg.

De toezichthouder ontving verschillende klachten over de manier waarop mediabedrijf Sanoma Media Netherlands, dat in april 2020 werd overgenomen door DPG Media, omging met dit soort verzoeken. Wie wilde weten welke persoonsgegevens Sanoma en DPG Media bijhielden, of gegevens wilde laten wissen, moest eerst een identiteitsbewijs uploaden of opsturen. Bovendien werden ze er niet op gewezen dat zij gegevens daarvan mochten afschermen.

Het ging om klanten van DPG Media die geen onlineaccount hadden aangemaakt. Deze klanten konden moeilijker bij hun gegevens om ze in te zien of te wijzigen. DPG Media heeft na de overname van Sanoma de werkwijze gewijzigd en stuurt nu een verificatiemail om de identiteit van een verzoeker te kunnen vaststellen. Daarmee is de overtreding beëindigd. Het mediabedrijf kan nog bezwaar maken tegen deze boete.