Duits energiebedrijf voorziet compensatie voor Nord Stream 2

Als gaspijplijn Nord Stream 2 door ingrijpen van de politiek niet in gebruik mag worden genomen, kan de exploitant compensatie afdwingen. Dat meldt het Duitse energiebedrijf Wintershall DEA in zijn jaarverslag. De publicatie daarvan viel samen met de Russische inval in Oekraïne.

Eerder deze week had Duitsland vanwege de Russische dreiging al besloten dat het proces voor het verkrijgen van een vergunning voor Nord Stream 2 voorlopig wordt stilgelegd. De pijplijn, waarmee gas via de Oostzee rechtstreeks van Rusland naar Duitsland kan worden vervoerd, is al langer omstreden. Met name de Verenigde Staten zien de verbinding als een mogelijkheid voor Rusland om zijn druk op Europa op te voeren. Ook hoeft er door Nord Stream 2 minder gas door Oekraïne en Polen te worden vervoerd. Die landen verdienen momenteel ook aan die doorvoer.

Volgens Wintershall DEA, dat voor meer dan de helft in handen is van chemiebedrijf BASF, is een situatie zonder compensatie ondenkbaar. Het energiebedrijf is net als bijvoorbeeld Shell een geldschieter van Nord Stream 2. De pijplijn zelf is volledig in handen van het Russische gasbedrijf Gazprom.