Gasprijs schiet omhoog na Russische aanval op Oekraïne

De prijs van gas is donderdag met meer dan 40 procent omhooggeschoten op de toonaangevende Amsterdamse beurs nadat Rusland de aanval had ingezet op buurland Oekraïne. De prijs voor een megawattuur gas stond een half uur na de opening van de handel op 115 euro. Woensdag sloot de handel nog op een prijs van 87,45 euro.

Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland viel het buurland donderdagochtend binnen en dat kan het land op sancties komen te staan. Mogelijk wordt daarbij ook de olie- en gasindustrie aangepakt omdat het land daar veel geld aan verdient.

Europa is voor meer dan een derde van zijn aardgas afhankelijk van Rusland. In Nederland is die afhankelijkheid volgens schattingen van experts zo’n 15 procent. Het Russische gasconcern Gazprom, voor het grootste deel in staatshanden, meldde aan persbureau Bloomberg dat de toevoer van de brandstof naar Europa zoals vanouds doorgaat.

Eind vorig jaar bereikte de gasprijs al een recordhoogte door de grote vraag vanuit de industrie, die zich herstelt van de coronacrisis, en lage reserves. Rusland kwam daarbij wel langetermijncontracten na, maar volgens kenners was het land weigerachtig bij verzoeken om op de korte termijn extra gas te leveren. Die gascrisis leidde in Nederland al tot het faillissement van enkele kleine energieleveranciers.