Glastuinbouwers in Nederland in spanning door aanval op Oekraïne

Ondernemers in de glastuinbouw kijken om meerdere redenen met spanning naar de Russische aanval op Oekraïne. Veel buitenlandse medewerkers komen uit Oekraïne of hebben daar familiebanden, zegt Alexander Formsma van branchevereniging Glastuinbouw Nederland. Tegelijkertijd stijgen de gasprijzen weer keihard uit vrees van verstoorde gasleveringen uit Rusland door het conflict.

“Er zijn veel medewerkers met banden of familie in Oekraïne, dus voor hen is het privé een heel spannende situatie”, zegt Formsma. Een aardbeienteler liet hem al weten dat er door de oorlogssituatie in Oekraïne veel onrust onder medewerkers is.

Tegelijkertijd verwacht Formsma meer problemen bij telers die hoge gasrekeningen moeten betalen. Aardgas was op de voor Europa toonaangevende beurs in Amsterdam donderdagmiddag bijna 50 procent duurder dan een dag eerder.

Het verschilt per bedrijf hoe goed ze bestand zijn tegen die prijsstijgingen, maar ook als je voor de lange termijn gunstige afspraken maakt loopt zo’n contract een keer af. “Hoe goed je het ook hebt geregeld, vroeg of laat ben je overgeleverd aan de dagprijzen”, zegt Formsma, die beleidsspecialist voor energie is bij de brancheorganisatie. “Als sector en ondernemer in de glastuinbouw ben je speelbal van de geopolitiek.”

De prijzen zijn al heel het najaar en de winter hoog. Enkele telers schakelden de kassen daarom uit, andere besloten minder te belichten. Formsma wil dat er voor de korte termijn steun komt voor de sector, vooral hulp om kortlopende rekeningen te kunnen blijven betalen. Dat zou ook nodig zijn voor de investeringen in de energietransitie. “De opgebouwde reserves gaan eraan. Als je rood staat kun je niet groen worden.”