Jumbo wil meer inzetten op online en schuift in topstructuur

Supermarktketen Jumbo voert rigoureuze wijzigingen door in de top. In plaats van drie, zijn er voortaan twee bestuurslagen. Het van oorsprong Brabantse bedrijf wil zo zijn strategische koers aanscherpen, waarbij nog meer aandacht uitgaat naar de groei online. Eerder kondigde Jumbo al een samenwerking aan met flitsbezorger Gorillas in Nederland en Vlaanderen. Nu wil de supermarktketen extra investeren in online boodschappen doen en de verwerking van data.

In de nieuwe opzet verdwijnt de Raad van Bestuur. In plaats daarvan blijft alleen een directie, geleid door de huidige bestuursvoorzitter Frits van Eerd, en een uitgebreide Raad van Commissarissen over. Financieel topman Ton van Veen gaat naar de Raad van Commissarissen, zodat hij zich meer kan toeleggen op de ontwikkeling van HEMA en de samenwerking tussen Jumbo en Gorillas. HEMA werd vorig jaar overgenomen door de familie Van Eerd, die ook Jumbo bezit.

In het Financieele Dagblad zegt Van Veen dat het hele bedrijf stappen moet maken om klantgerichter te worden. Daarbij zou Jumbo boodschappen gratis willen bezorgen en geld willen verdienen met gebruikersdata. Ook zegt Van Veen tegen de zakenkrant dat Jumbo wil verdienen aan adverteerders in zijn app en website.