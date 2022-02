Luchtvaartmaatschappijen staken vluchten naar Oekraïne

Verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen hebben aangekondigd niet meer op Oekraïne te vliegen. Onder andere Lufthansa en prijsvechters Wizz Air en Ryanair zijn gestopt met vliegen van en naar Oekraïne. Dat gebeurde nadat het Oekraïense luchtruim werd gesloten vanwege de inval door Rusland.

Lufthansa had eerder al vluchten van en naar Kiev en Odessa geschrapt. Ook vluchten naar Lviv worden nu “om veiligheidsredenen” niet meer uitgevoerd. Wizz Air had eerder op donderdag al aangegeven alle vluchten van en naar Oekraïne te staken. Wizz Air vliegt doorgaans vanaf Eindhoven naar hoofdstad Kiev en naar Lviv in het westen van Oekraïne. Ryanair meldt in een verklaring voorlopig ook niet meer op Oekraïne te zullen vliegen.

Air France stopte eerder deze week al met zijn vluchten tussen Parijs en Kiev. KLM, de zustermaatschappij van Air France, koos er vorige week al voor om niet meer naar het Oost-Europese land te vliegen.