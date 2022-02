Minder bedrijfswagens verkocht bij begin van nieuwe jaar

Autofabrikanten verkochten vorige maand in de Europese Unie 11 procent minder bedrijfswagens dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de verkoop van nieuwe bedrijfsbusjes viel lager uit, meldde de Europese brancheorganisatie ACEA. Mogelijk komt dit door het tekort aan chips waardoor er minder voertuigen beschikbaar zijn. Autoproducenten wereldwijd kampen met grote productieproblemen vanwege een gebrek aan onderdelen.

Van de grote Europese automarkten was met name in Spanje en Frankrijk sprake van een forse daling van het aantal verkochte bedrijfswagens. Daar ging het om een daling tot wel 20 procent. In Duitsland was er sprake van een min van dik 3 procent. De verkopen in Italië lagen nagenoeg op het niveau van een jaar eerder. In Nederland ging het om een min van 16 procent.

Een jaar eerder lagen de verkopen van nieuwe bedrijfswagens fors onder het niveau van januari 2020, voor het begin van de crisis. Ondernemers leken een jaar geleden nog bevreesd om forse uitgaven te doen aan hun wagenpark.

In totaal werden er afgelopen maand ruim 125.000 bedrijfswagens op kenteken gezet in de Europese Unie. Bij de lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton was er sprake van een daling met 14 procent. Ook zware bussen en touringcars werden minder verkocht. De verkoop van middelzware voertuigen tot 16 ton en zware trucks, zwaarder dan 16 ton trokken juist aan.

Het aantal bedrijfswagens dat vorig jaar in de Europese Unie werd verkocht lag overigens bijna een tiende hoger dan in het eerste coronajaar 2020.